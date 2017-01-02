Нападающий «Ромы», которым интересовался «Зенит», близок к переходу в «Торино»
Как сообщает Sky Sport Italy, футболист «Ромы» Хуан Итурбе
перейдет в «Торино».
По информации издания, переговоры между клубами находятся на
завершающей стадии. Туринский клуб возьмет игрока в бесплатную аренду с правом
выкупа за 12-14 млн евро. Парагваец не оправдал доверие главного тренера Лучано
Спаллетти, поэтому римляне готовы отпустить Итурбе.
Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к 25-летнему
футболисту со стороны «Зенита».
В сезоне-2016/17 форвард принял участие в 12 матчах, однако результативными действиями он не отметился. Также в активе Итурбе матч в составе сборной Парагвая против Боливии (0:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
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