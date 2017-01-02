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«Челси» готов отдать 60 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван Дейка

Источник:  ExpressКомментарии

Интерес к голландскому защитнику «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Express, «Челси» предложил за игрока 60 миллионов фунтов. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте считает, что команде нужно усилить центр защиты. Именно ван Дейк является для него приоритетным вариантом. Голландцем также интересуется «Манчестер Сити», но «Челси» рассчитывает, что их предложение окажется более выгодным для «Саутгемптона».

В текущем сезоне 25-летний Вирджил ван Дейк провел 26 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах и забил три мяча.

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