Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити0 : 0Бёрнли
Хоккей  Сент-Луис- : -Чикаго
Хоккей  Дания (U-20)- : -Россия (U-20)
Футбол  Сандерленд1 : 1Ливерпуль
Футбол  Вест Хэм- : -Манчестер Юнайтед
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший вице-президент «Анжи»: Керимов выполнил директиву государства на более умеренные траты

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов высказался о смене владельца в клубе.

28 декабря было объявлено о том, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, который выкупил «Анжи» у компании Сулеймана Керимова.

«Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше, – приводят «Известия» слова Джамбулатова. – Всё было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой.

Все клубы сейчас перестраиваются. Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.

Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев – тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь».

Напомним, что за день до смены владельца «Анжи» выступил с заявлением о необходимости продажи ведущих игроков, а 30 декабря клуб объявил об уходе с поста главного тренера чеха Павела Врбы.

Добавим, что после 17 туров «Анжи» занимает 11-е место с 20 очками.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нападающий «Ромы», которым интересовался «Зенит», близок к переходу в «Торино»Как сообщает Sky Sport Italy, футболист «Ромы» Хуан Итурбе перейдет в «Торино».«Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом годуФорвард «Милана» Луис Адриано по согласованию с клубом не прибыл на базу в Миланелло, где в понедельник приступили к тренировкам южноамериканские игроки команды.Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?Витсель уезжает в Китай, «Спартаку» интересен бразильский защитник?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Семак познакомился с инфраструктурой «Уфы» (видео)Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак осмотрел инфраструктуру клуба.Луис Адриано признан худшим нападающим серии АФутболист «Милана» Луис Адриано, в приобретении которого заинтересован «Спартак», назван худшим нападающим чемпионата Италии в 2016 году.«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Галатасарая» Ясину Озтекину, сообщает твиттер Galatasaray'dan Son.Витсель как разочарование. Игрок «Зенита» вместо «Ювентуса» уезжает в КитайВитсель как разочарование. Игрок «Зенита» вместо «Ювентуса» уезжает в Китай«Советский спорт» – об одном из самых громких трансферов этого января.«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем ПресиадоМосковский «Локомотив» намерен усилить атакующую линию. В сферу их интересов попали нападающие из Бразилии и Колумбии.Евгений Макаренко: Впервые слышу о предложениях от «Уфы» и «Спортинга»Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко прокомментировал информацию о том, что им интересуются «Уфы» и лиссабонский «Спортинг». Он сказал, что впервые слышит об этом.Миранчук - главная трансферная цель «Рубина» зимойГлавная трансферная цель «Рубина» в зимнее трансферное окно - полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в АнтальеЗащитник московского «Спартака» Сердар Таски в зимнее трансферное окно, скорее всего, переберется в турецкий клуб.Анатолий Бышовец: В нынешнее время поступок Витселя оправданЗнаменитый тренер Анатолий Бышовец прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Витсель отправится в Китай в течение 48 часовПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель и его агенты в течение 48 часов вылетят в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Николай Толстых: Царев - выдающийся футболист и тренер динамовского футболаЭкс-президент РФС и московского «Динамо» Николай Толстых прокомментировал новость о том, что скончался бывший футболист и тренер бело-голубых Виктор Царев.Ромуло готов отказаться от зарплаты в «Спартаке» ради перехода в «Фламенго»Полузащитник «Спартака» Ромуло намерен провести переговоры с московским клубом по поводу его перехода в «Фламенго».Аксель Витсель: Это был трудный выборПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель, подписавший контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», прокомментировал свое решение.На 86-м году жизни скончался экс-защитник «Динамо» Виктор ЦаревНа 86-м году жизни скончался экс-защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев.Роман Зобнин: Жду, что в 2017 году мы со «Спартаком» займем первое место в чемпионатеПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего ждет от 2017 года.«Трабзонспор» готов увеличить предложение по трансферу ПоповаБолгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов по-прежнему может перейти в турецкий клуб.«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Коринтианса» Мойзесу«Спартак» заинтересован в приобретении защитника бразильского «Коринтианса» Роберто Мойзеса, сообщает Yahoo Esportes Brasil.
Главные новости
Футбол
«Челси» готов отдать 60 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван Дейка
Футбол
Нападающий «Ромы», которым интересовался «Зенит», близок к переходу в «Торино»
Футбол
Хендерсон выбыл на десять дней из-за травмы
Футбол
«Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году
Футбол
Матч «Мидлсбро» и «Лестера» завершился нулевой ничьей
Олимпиада
Член МОК: Нужно было отстранить Россию от Олимпиады в Рио
Футбол
«Рубин» готов заплатить за полузащитника «Галатасарая» Озтекина 4 млн евро
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царева
Лыжный спорт
Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014
Футбол
«Локомотив» интересуется бразильцем Сассе и колумбийцем Пресиадо
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Осман Кадиев
Осман Кадиеввсе новости
Сулейман Керимов
Сулейман Керимоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости