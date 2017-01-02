Бывший вице-президент «Анжи»: Керимов выполнил директиву государства на более умеренные траты

Бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов высказался о смене владельца в клубе.

28 декабря было объявлено о том, что новым владельцем клуба стал Осман Кадиев, который выкупил «Анжи» у компании Сулеймана Керимова.

«Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше, – приводят «Известия» слова Джамбулатова. – Всё было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой.

Все клубы сейчас перестраиваются. Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.

Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев – тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь».

Напомним, что за день до смены владельца «Анжи» выступил с заявлением о необходимости продажи ведущих игроков, а 30 декабря клуб объявил об уходе с поста главного тренера чеха Павела Врбы.

Добавим, что после 17 туров «Анжи» занимает 11-е место с 20 очками.