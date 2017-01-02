«Манчестер Сити» – «Бернли». Фернандиньо был удален на 32-й минуте

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо был удален на 32-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли». На тот момент счет в матче был ничейным – 0:0.

Бразилец совершил грубый подкат в ноги полузащитнику гостей Йоханну Бергу Гудмунссону. Главный арбитр матча Ли Мэйсон решил, что за этот фол хавбек заслуживает красной карточки.

В текущем сезоне 31-летний Фернандиньо провел 25 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.