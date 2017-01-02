«Манчестер Сити» – «Бернли». Фернандиньо был удален на 32-й минуте
Полузащитник «Манчестер
Сити» Фернандиньо был удален на 32-й минуте матча 20-го тура чемпионата Англии
против «Бернли». На тот момент счет в матче был ничейным – 0:0.
Бразилец совершил
грубый подкат в ноги полузащитнику гостей Йоханну Бергу Гудмунссону. Главный
арбитр матча Ли Мэйсон решил, что за этот фол хавбек заслуживает красной
карточки.
В текущем сезоне 31-летний Фернандиньо провел 25 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.
Матч
Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)
Голы
Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре
Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)
Предупреждения:
Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90
Удаления:
Фернандиньо, 31 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция