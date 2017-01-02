«Анжи» проведет первый сбор в Турции, а не в ОАЭ

«Анжи» объявил об изменении места проведения первого зимнего сбора. 12 января команда отправится не в Объединенные Арабские Эмираты, как планировалось ранее, а в турецкую Анталию.

На этом сборе, который продлится до 25-26 января, запланировано два контрольных матча. О датах их проведения и соперниках клуб сообщит позднее.

Отметим, что команда соберется после отпуска 9 января в Москве. В течение двух дней игроки пройдут плановое медицинское обследование.

Еще два зимних сбора у «Анжи» также пройдут в Турции.

Напомним, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.