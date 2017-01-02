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Макс Ферстаппен: 2017 год уже нельзя назвать учебным в Формуле-1

Источник:  GPUpdate.netКомментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что прошел этап обучения в Формуле-1.

«Не думаю, что о 2017 годе можно говорить как об учебном. После двух сезонов в Формуле-1 я не могу сказать, что по-прежнему учусь.

Это не значит, что я поднимаю свою планку. Просто все будет по-другому. Ты растешь благодаря полученному опыту, а не благодаря своим ощущениям», – приводит GPUpdate.net слова 19-летнего голландца.

Напомним, Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в «Торо Россо», а после четырех этапов минувшего сезона перешел в «Ред Булл» на место Даниила Квята.

В дебютной гонке за «Ред Булл» Ферстаппен одержал свою первую победу в Формуле-1, после чего еще шесть раз поднимался на подиум. В итоге голландец завершил сезон на пятом место в личном зачете пилотов, набрав 204 очка.

Добавим, что новый сезон стартует 26 марта.

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