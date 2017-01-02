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Клаудио Раньери: «Лестер» провел хороший матч, хоть «Мидлсбро» и оказывал на нас давление

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча против «Мидлсбро» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

«Мы провели хороший матч. Мы продемонстрировали хороший командный дух и заработали одно очко. Также для нас хорошо, что мы не пропустили во втором матче подряд. Конечно, «Мидлсбро» оказывал сильное давление на нас, несколько их подач были очень опасными, но мы сыграли солидно. Я доволен командным духом, который мы показали.

Да, я хочу, чтобы мы забивали. Но в этом сезоне мы много пропустили, и нам надо это исправлять. Сегодня мы выиграли много единоборств на втором этаже. В предыдущем матче с «Мидлсбро» соперники чаще выигрывали подбор, но на этот раз многие единоборства остались за нами», - цитирует Раньери официальный сайт «Лестера».

Действующие чемпионы Англии набрал 21 очко и занимают 14-е место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» 19 очков и 16-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

Матч

Мидлсбро - Лестер Сити - 0:0

Состав

Мидлсбро: Гузан, Фабио, Барраган (Френд, 34), Гибсон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Чемберс, де Рон, Рамирес, Клейтон, Негредо, Траоре (Даунинг, 80)

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Фукс, Амарти, Симпсон, Морган, Кинг, Марез (Муса, 71), Менди (Олбрайтон, 88), Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа

Предупреждения:

Рамирес, 26; Гибсон, 43; Клейтон, 90 - нет

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

02 января 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция

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