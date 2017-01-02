Айтор Каранка: Сегодня мы играли лучше «Лестера»
Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился
впечатлениями после матча с «Лестером» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним,
что матч завершился вничью (0:0).
«Это был еще один сложный матч. «Лестер» - наш прямой конкурент
в турнирной таблице, но не стоит забывать, что они являются действующими
чемпионами Англии. У них великолепная команда, они играют в Лиге чемпионов. Мы
сегодня сыграли лучше, чем они, так было и в гостевом матче в первом круге.
Мы сделали все, чтобы выиграть матч, имели возможности
забить, но, к сожалению, не смогли их реализовать. В последних двух матчах мы
играли хорошо, нам нужно продолжать в том же духе. Если не забиваешь, то важно
хотя бы не пропустить. Сегодня нам это удалось. Сезон будет непростым для нас,
но если мы будем играть так же, то победы у нас будут», - цитирует Каранку
официальный сайт «Мидлсбро».
Действующие чемпионы Англии набрал 21 очко и занимают 14-е
место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» 19 очков и 16-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Лестер Сити - Вест Хэм - 1:0 (1:0)
Голы
Слимани 21 (1:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Амарти, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Марез (Фукс, 70), Олбрайтон, Грэй (Окадзаки, 80), Слимани (Ульоа, 82)
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Куяте (Фернандес, 78), Ноубл (Лансини, 57), Нордтвейт, Антонио, Пайе, Кэрролл, Айю (Фегули, 65)
Предупреждения:
Хут, 44; Амарти, 47; Олбрайтон, 67; Шмейхель, 71; Симпсон, 82 - Огбонна, 45; Нордтвейт, 70; Лансини, 83
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
31 декабря 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция