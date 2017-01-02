Айтор Каранка: Сегодня мы играли лучше «Лестера»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями после матча с «Лестером» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Это был еще один сложный матч. «Лестер» - наш прямой конкурент в турнирной таблице, но не стоит забывать, что они являются действующими чемпионами Англии. У них великолепная команда, они играют в Лиге чемпионов. Мы сегодня сыграли лучше, чем они, так было и в гостевом матче в первом круге.

Мы сделали все, чтобы выиграть матч, имели возможности забить, но, к сожалению, не смогли их реализовать. В последних двух матчах мы играли хорошо, нам нужно продолжать в том же духе. Если не забиваешь, то важно хотя бы не пропустить. Сегодня нам это удалось. Сезон будет непростым для нас, но если мы будем играть так же, то победы у нас будут», - цитирует Каранку официальный сайт «Мидлсбро».

Действующие чемпионы Англии набрал 21 очко и занимают 14-е место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» 19 очков и 16-е место.



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