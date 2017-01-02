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Полоз может перейти в «Трабзонспор»

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«Трабзонспор» заинтересовался полузащитником «Ростова» Дмитрием Полозом. Об этом сообщает портал Yeniakit.

Как отмечает издание, представители 25-летнего футболиста уже провели предварительные переговоры с турецким клубом. Сумма трансфера оценивается в 6 млн. евро.

В чемпионате России Полоз записал на свой счет 4 гола и 5 передач в 14 матчах. В Лиге чемпионов Полоз в 10 встречах отличился 5 раз и еще дважды ассистировал партнерам по команде.

Напомним, что представители турецкого клуба отправились в Москву для завершения сделки о переходе защитника «Спартака» Сердара Таски. По сообщениям Milliyet, 29-летний защитник согласовал условия контракта и присоединится к новой команде на сборе в Анталье.

Отметим, что в «Трабзонспор» может перейти еще один футболист красно-белых – болгарский полузащитник Ивелин Попов.

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