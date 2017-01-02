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Защитник «Рубина» Мавинга может перейти в один из клубов MLS

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Защитник «Рубина» Крис Мавинга может сменить команду. Им интересуется один из клубов MLS.

Как сообщает footmercato.net, один из американских клубов сделал конкретное предложение по игроку. Название клуба не сообщается. Переход может состояться летом 2017 года.

Отметим, что контракт 25-летнего Мавинга с «Рубином» истекает летом 2017 года, поэтому он сможет уйти на правах свободного агента. В текущем сезоне 25-летний француз ни разу не сыграл за «Рубин» и только дважды появился в заявке на матч.

Ранее «Рубин» отдавал его в аренду в «Реймс» и «Труа». Всего Крис провел 15 матчей за казанский клуб.

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