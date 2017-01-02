«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»
Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ман Сити».
На 32-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления
Фернандиньо. Во втором тайме счет открыл диагональным ударом почти с линии
штрафной в дальний нижний угол Гаэль Клиши. Удвоил результат Серхио Агуэро. Поразивший
ворота с острого угла после того, как мяч отскочил ему в результате
единоборства Хитона и Стерлинга. «Бернли» отыграл один мяч, когда Бен Ми в
сутолоке у ворот забил с рикошетом от перекладины.
«Ман Сити» набрал 42 очка и занимает третье место в
чемпионате Англии. У «Бернли» 23 очка и 11-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)
Голы
Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре
Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)
Предупреждения:
Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90
Удаления:
Фернандиньо, 31 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция