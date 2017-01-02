«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»

Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ман Сити».

На 32-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Фернандиньо. Во втором тайме счет открыл диагональным ударом почти с линии штрафной в дальний нижний угол Гаэль Клиши. Удвоил результат Серхио Агуэро. Поразивший ворота с острого угла после того, как мяч отскочил ему в результате единоборства Хитона и Стерлинга. «Бернли» отыграл один мяч, когда Бен Ми в сутолоке у ворот забил с рикошетом от перекладины.

«Ман Сити» набрал 42 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Бернли» 23 очка и 11-е место.

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20-й тур