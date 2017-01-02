«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»
Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвич Альбион»
и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вест
Бромвича».
В составе победителей отличились Крис Брант, Гарет Маколи и
Джеймс Моррисон. У гостей гол в активе Роберта Снодграсса.
«Вест Бромвич» набрал 29 очков и занимает восьмое место в
чемпионате Англии. У «Халла» 13 очков и 19-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Вест Бромвич - Халл Сити - 3:1 (0:1)
Голы
Снодграсс 21 (0:1). Брант 49 (1:1). МакАули Г. 62 (2:1). Моррисон 73 (3:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс (Ньом, 30), МакАули Г., Филлипс, Шадли (Робсон-Кану, 62), Флетчер, Брант, Моррисон, Якоб, Рондон (Маклин, 87)
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Дэвис (Хенриксен, 84), Аль-Мухаммади, Ливермор, Хаддлстоун, Снодграсс, Клукас, Мбокани (Мэйсон, 65), Диоманде
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция