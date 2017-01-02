«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2) в матче 20-го тура премьер-лиги на «Стэдиум оф Лайт».

«Красные» вышли вперед на 19-й минуте после гола Дэниэла Старриджа. Хозяева отыгрались через шесть минут после того, как Джермейн Дефо реализовал пенальти.

На 72-й минуте «Ливерпуль» снова повел в счете благодаря голу Садьо Мане. Теперь на счету 24-летнего сенегальского полузащитника девять голов и пять голевых передач в 18 матчах премьер-лиги.

Впрочем «Сандерленду» удалось уйти от поражения. За шесть минут до конца основного времени игры Дефо во второй раз реализовал пенальти.

«Ливерпуль» набрал 44 очка и остался на втором месте. Но теперь «Челси» имеет шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. Лидер премьер-лиги проведет свой матч 20-го тура 4 января в гостях с «Тоттенхэмом».

«Сандерленд» остался в зоне вылета, хотя теперь отстает от «Кристал Пэлас», занимающего 17-е место, на одно очко.

Добавим, что в 21-м туре 15 января «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

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