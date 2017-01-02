«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти
«Ливерпуль» сыграл
вничью с «Сандерлендом» (2:2) в матче 20-го тура премьер-лиги на «Стэдиум оф
Лайт».
«Красные» вышли вперед на 19-й минуте после гола Дэниэла Старриджа. Хозяева отыгрались через шесть минут после того, как Джермейн Дефо реализовал пенальти.
На 72-й минуте «Ливерпуль» снова повел в счете благодаря голу Садьо Мане. Теперь на счету 24-летнего сенегальского полузащитника девять голов и пять голевых передач в 18 матчах премьер-лиги.
Впрочем «Сандерленду» удалось уйти от поражения. За шесть минут до конца основного времени игры Дефо во второй раз реализовал пенальти.
«Ливерпуль» набрал 44 очка и остался на втором месте. Но теперь «Челси» имеет шанс увеличить отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. Лидер премьер-лиги проведет свой матч 20-го тура 4 января в гостях с «Тоттенхэмом».
«Сандерленд» остался в зоне вылета, хотя теперь отстает от «Кристал Пэлас», занимающего 17-е место, на одно очко.
Добавим, что в 21-м туре 15 января «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».
Премьер-лига
20-й тур
Матч
Сандерленд - Ливерпуль - 2:2 (1:1)
Голы
Старридж 19 (0:1). Дефо 25 (1:1 - пен.). Мане 72 (1:2). Дефо 84 (2:2 - пен.).
Состав
Сандерленд: Манноне, Джилободжи, О'Ши, Лав, ван Анхолт, Родуэлл (Манкильо, 65), Янузай (Хазри, 79), Ндонг, Ларссон, Борини, Дефо
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Вейналдум (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер (Морено, 46), Лаллана, Старридж (Лейва, 80), Фирмино
Предупреждения:
Родуэлл, 13; Ларссон, 51 - Милнер, 30; Лаллана, 83; Мане, 83
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция