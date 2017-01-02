«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»

«Эвертон» одержал победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0) на стадионе «Гудисон Парк».

Победный гол в матче на 73-й минуте забил вышедший на замену Эннер Валенсия с передачи Ромелу Лукаку. На 81-й минуте Лейтон Бэйнс реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. А за минуту до конца основного времени игры Лукаку забил свой 11-й гол в чемпионате.

Благодаря победе «Эвертон» остался на седьмом месте и теперь отстает от «Манчестер Юнайтед» на шесть очков.

У «Саутгемптона» осталось 24 очка и десятое место.

В 21-м туре 15 января «Эвертон» сыграет дома с «Манчестер Сити».

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