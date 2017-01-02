«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»
«Эвертон» одержал
победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0) на стадионе «Гудисон
Парк».
Победный гол в матче на 73-й минуте забил вышедший на замену Эннер Валенсия с передачи Ромелу Лукаку. На 81-й минуте Лейтон Бэйнс реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. А за минуту до конца основного времени игры Лукаку забил свой 11-й гол в чемпионате.
Благодаря победе «Эвертон» остался на седьмом месте и теперь отстает от «Манчестер Юнайтед» на шесть очков.
У «Саутгемптона» осталось 24 очка и десятое место.
В 21-м туре 15 января «Эвертон» сыграет дома с «Манчестер Сити».
Премьер-лига
20-й тур
Матч
Эвертон - Саутгемптон - 3:0 (0:0)
Голы
Валенсия 74 (1:0). Бэйнс 81 (2:0 - пен.). Лукаку 89 (3:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Уильямс, Бэйнс, Коулмэн, Мори, Дэвис, Колверт-Льюин (Миральяс, 12), Баркли (Бэрри, 85), Гуйе, Леннон (Валенсия, 62), Лукаку
Саутгемптон: Форстер, Йошида, Соареш (Стефенс, 6), Фонте, Ромеу, Класи (Лонг, 78), Рэдмонд, МакКуин, Уорд-Проуз, Тадич (Буфал, 67), Родригес
Предупреждения:
нет - Уорд-Проуз, 40
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция