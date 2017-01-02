Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити2 : 1Бёрнли
Футбол  Вест Хэм0 : 1Манчестер Юнайтед
Хоккей  Сент-Луис0 : 1Чикаго
Футбол  Сандерленд2 : 2Ливерпуль
Хоккей  Дания (U-20)0 : 2Россия (U-20)
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дания – Россия. Илья Самсонов займет место в воротах

Источник:  ФХРКомментарии

Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч МЧМ-2017 против Дании.

Вратари: Самсонов (Красоткин);

Первое звено: Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;

Второе звено: Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;

Третье звено: Зборовский – Воронков, Ураков – Беляев – Тренин;

Четвертое звено: Дронов, Алексеев – Рубцов.

Напомним, встреча начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. 

Матч

Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов 19:50 (0:2 - бол.).

Место и дата

02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
МЧМ. 1/4 финала. Дания – Россия. ОнлайнМЧМ. 1/4 финала. Дания – Россия. ОнлайнЧетвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею на сайте «Советского спорта».«Матч ТВ» покажет игру МЧМ Россия – Дания вместо поединка «Вест Хэма» и «МЮ»В программе телеканала «Матч ТВ» на 2 декабря произошли изменения. В прямом эфире будет показан матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.Владимир Плющев: Не думаю, что датские хоккеисты смогут удивить нашу сборнуюБывший главный тренер юниорской, молодежной и первой сборных Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде, между сборными России и Дании.Банкуй, Брагин! У сборной России идеальный расклад на плей-офф МЧМ-2017Банкуй, Брагин! У сборной России идеальный расклад на плей-офф МЧМ-2017Дмитрий Пономаренко – о шансах сборной России на очередной финал молодежного чемпионата мира.Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча с Данией в четвертьфинале МЧМБукмекерские конторы выставили котировки на матч сборных России и Дании в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.Александр Кожевников: Дания - хороший середняк, бодаться будутДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы сборной России на выход в полуфинал молодежного чемпионата мира.Илья Самсонов: Важно, что отыграли на нольГолкипер молодежной сборной России Илья Самсонов поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.Кирилл Капризов: Хорошо, что дотерпели и довели матч до победыНападающий молодежной сборной России поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017На молодёжном чемпионате мира по хоккею стали известны все четвертьфинальные пары.Валерий Брагин: Эти датчане стали только сильнее. На них нужно настроиться!Валерий Брагин: Эти датчане стали только сильнее. На них нужно настроиться!Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча со Словакией (2:0) выступил перед журналистами.Молодежная сборная России победила словаков и в 1/4 финала сыграет с ДаниейМолодежная сборная России обыграла команду Словакии со счетом 2:0 на молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде.Россия опять попала на Данию в четвертьфинале. Год назад им чуть не проиграли!Россия опять попала на Данию в четвертьфинале. Год назад им чуть не проиграли!Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает о последних событиях на молодежном чемпионате мира.Букмекеры считают Россию явным фаворитом матча МЧМ со СловакиейБукмекерские конторы отдают явное предпочтение сборной России перед Словакией в заключительной встрече группового этапа на молодежном чемпионате мира.Капитан словацкой «молодежки»: Россия и Латвия – команды одного уровня. У нас есть шансКапитан молодежной сборной Словакии Эрик Чернак считает, что у его команды есть хорошие шансы на победу в матче с россиянами на чемпионате мира.Сборная Латвии проиграла словакам в матче МЧМХоккеисты молодежной сборной Словакии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира переиграли команду Латвии.Финская катастрофа! Молодежная сборная Суоми досрочно потеряла шансы на плей-оффФинская катастрофа! Молодежная сборная Суоми досрочно потеряла шансы на плей-оффЧемпион мира сложил полномочия уже после трех матчей на МЧМ-2017. Сегодня швейцарцы поставили крест на последней надежде финской сборной.Швейцарцы по буллитам обыграли датчан и оставили финнов без плей-офф МЧМХоккеисты молодежной сборной Швейцарии в своем третьем матче на групповом этапе чемпионата мира нанесли поражение команде Дании.ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в МинскеДмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».ИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаИИХФ объяснила запрет на минуту молчания. Вы их поняли? Мнение Павла ЛысенковаОбозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассуждает о том, что ИИХФ запретила минуту молчания по жертвам катастрофы Ту-154.Борис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалБорис Майоров: Это кошмар! Тарасов за такую подготовку юниоров голову бы оторвалДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров возмущен низким уровнем мастерства игроков сборной России на молодежном чемпионате мира.
Главные новости
Хоккей
МЧМ. 1/4 финала. Дания – Россия. Онлайн
Футбол
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн
Хоккей
«Спартак» посвятит Якушеву матч со «Слованом»
Футбол
«Легия» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Шкулетича
Хоккей
«Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказов
Хоккей
Мэттьюз, Крайдер и Флери признаны лучшими игроками недели в НХЛ
Футбол
Агент Шкулетича: Петар получил письмо о том, что он не нужен Семину
Футбол
«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»
Футбол
Защитник «Рубина» Мавинга может перейти в один из клубов MLS
все новости
Дания (U-20)
Дания (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости