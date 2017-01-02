Дания – Россия. Илья Самсонов займет место в воротах
Стал известен состав сборной России на
четвертьфинальный матч МЧМ-2017 против Дании.
Вратари:
Самсонов (Красоткин);
Первое звено: Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов;
Второе звено: Кудако – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов;
Третье звено: Зборовский – Воронков, Ураков – Беляев – Тренин;
Четвертое звено: Дронов, Алексеев – Рубцов.
Напомним, встреча начнется в 21:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов 19:50 (0:2 - бол.).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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