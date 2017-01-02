Агент Шкулетича: Петар получил письмо о том, что он не нужен Семину
Форвард «Локомотива» Петар Шкулетич не входит в планы
главного тренера команды Юрия Семина. Об этом сообщил его агент Иван Аджич.
«В 20-х числах декабря Петару
на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Юрия
Семина на него не рассчитывает, и его не берут
на предсезонные сборы. Сейчас официальных предложений по Шкулетичу
от других клубов нет.
У игрока на руках действующий
контракт до лета 2018-го года и он намерен бороться
за место в составе, — цитирует Аджича «Матч ТВ».
В текущем сезоне 26-летний Петар Шкулетич
провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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