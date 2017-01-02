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Алексей Семенов: «Витязь» находится на границе восьмерки, нам нужно брать очков по максимуму

Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Капитан «Витязя» Алексей Семенов рассказал об ожиданиях перед первой в 2017 году выездной серией команды.

«Витязь» сыграет в гостях с «Металлургом» из Новокузнецка (3 января), «Авангардом» (5 января), «Сибирью» (7 января) и «Куньлунь Ред Стар» (10 января).

«Турне будет тяжелым. Накладывает отпечаток перелет в Сибирь, смена часового пояса. Мы находимся на границе восьмерки Западной конференции, нам нужно брать по максимуму. Все ребята это понимают. Так что нужно будет выложиться на сто процентов. Травмированные? Нет, все в бою, так что будем биться за путевку в плей-офф», – приводит слова Семенова официальный сайт «Витязя».

Напомним, «Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, опережая на три очка «Сочи».

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