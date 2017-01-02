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Мэттьюз, Крайдер и Флери признаны лучшими игроками недели в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз назван лучшим игроком недели в НХЛ. 19-летний американец набрал 6 (4+2) очков в трех матчах, которые завершились победами «кленовых листьев». Первый номер минувшего драфта лидирует среди новичков сезона по голам (20) и очкам (32).

Второй звездой недели стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. 25-летний американец также забросил четыре шайбы и сделал одну голевую передачу в трех победных для команды матчах. 31 декабря в матче с «Колорадо» Крайдер сделал свой второй в НХЛ хет-трик.

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери выбран третьей звездой недели. 32-летний канадец выиграл все три матча на неделе, отразив в них 77 из 82 бросков.

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