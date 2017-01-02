«Вест Хэм» – «МЮ». Хозяева остались в меньшинстве на 15-й минуте после удаления Фегули

Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули был удален в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Это произошло уже на 15-й минуте.

Главный арбитр матча Майк Дин решил, что жесткая игра Фегули в противоборстве с защитником «МЮ» Филом Джонсом заслуживает красной карточки. Счет в матче к этому моменту был равным – 0:0.

В текущем сезоне 27-летний Софиан Фегули провел 14 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч при одной голевой передаче.