«Вест Хэм» – «МЮ». Хозяева остались в меньшинстве на 15-й минуте после удаления Фегули
Полузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули был удален в матче
20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Это произошло уже на
15-й минуте.
Главный арбитр матча Майк Дин решил, что жесткая игра Фегули
в противоборстве с защитником «МЮ» Филом Джонсом заслуживает красной карточки.
Счет в матче к этому моменту был равным – 0:0.
В текущем сезоне 27-летний Софиан Фегули провел 14 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч при одной голевой передаче.
Матч
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:1 (0:0)2-й тайм
Голы
Мата 63 (0:1).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини, Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте, Обьянг
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович
Предупреждения:
Удаления:
Фегули, 15 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция