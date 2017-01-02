Джокович обыграл Штруффа и вышел во второй раунд турнира в Катаре
Матч первого раунда турнира АТР в Дохе (Катар) между сербом
Новаком Джоковичем и немцем Яном-Леннардом Штруффом завершился победой
сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:3 в пользу Джоковича.
Матч продолжался один час и 26 минут. У Джоковича четыре эйса
и четыре двойных ошибки, у Штруффа – девять и одна, соответственно. В следующем
раунде Новак сыграет с аргентинцем Орасио Себальосом.
Турнир АТР
Доха (Катар)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 237 190 долларов
Первый раунд
Матч
Штруфф Я. (Германия) - Джокович Н. (Сербия) - 6:7, 3:6
Место и дата
02 января 17:45, , Онлайн-трансляция
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