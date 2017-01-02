Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Манчестер Сити2 : 1Бёрнли
Футбол  Вест Хэм0 : 1Манчестер Юнайтед
Хоккей  Сент-Луис0 : 1Чикаго
Футбол  Сандерленд2 : 2Ливерпуль
Хоккей  Дания (U-20)0 : 2Россия (U-20)
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Словакия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джокович обыграл Штруффа и вышел во второй раунд турнира в Катаре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира АТР в Дохе (Катар) между сербом Новаком Джоковичем и немцем Яном-Леннардом Штруффом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:3 в пользу Джоковича.

Матч продолжался один час и 26 минут. У Джоковича четыре эйса и четыре двойных ошибки, у Штруффа – девять и одна, соответственно. В следующем раунде Новак сыграет с аргентинцем Орасио Себальосом.

Турнир АТР

Доха (Катар)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 1 237 190 долларов

Первый раунд

Матч

Штруфф Я. (Германия) - Джокович Н. (Сербия) - 6:7, 3:6

Место и дата

02 января 17:45, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Медведев обыграл Монтейру в первом раунде турнира в ЧеннаеМатч первого раунда турнира АТР в Ченнае (Индия) между россиянином Даниилом Медведевым и бразильцем Тиагу Монтейру завершился победой российского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча - 6:3, 6:3 в пользу Медведева.Федерер одержал первую победу с июля 2016 годаШвейцарский теннисист Роджер Федерер вернулся на корт после травмы. Впервые с июля 2016 года он одержал победу.Доха. АТР. 1/16 финала. Джокович – Веселы, Багдатис – Штепанек и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/16 финала турнира АТР в Дохе (Катар).Кузнецов сохранил 46-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-ДабиЭкс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного предсезонного турнира, который проходил в Абу-Даби.Роджер Федерер: Намерен поиграть еще два-три годаБывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще два-три года.Надаль и Гоффен сыграют в финале выставочного турнира в Абу-ДабиИспанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем Раоничем и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби.Джокович не планирует играть с Россией в Кубке ДэвисаВторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не включил матч со сборной России в розыгрыше Кубка Дэвиса в свое расписание на 2017 год.Федерер призвал увеличить финансирование антидопинговой программы в теннисеЭкс-первая ракетка мира Роджер Федерер надеется на улучшение технологий борьбы в допингом в мировом теннисе.Кузнецов остался на 46-й строчке в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Джокович завершил сотрудничество с Борисом БеккеромПобедитель шести турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Борис Беккер больше не будет тренировать вторую ракетку мира Новака Джоковича.Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Кравчук потерял четыре позиции в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.День в истории. Борису Беккеру – 49 лет!22 ноября свой 49-й день рождения отмечает бывший немецкий теннисист, экс-первая ракетка мира, а ныне тренер Борис Беккер.Новак Джокович: Сейчас главная задача – просто отдохнутьВторая ракетка мира Новак Джокович после поражения от британца Энди Маррэя (3:6, 4:6) в финале Итогового турнира года оценил свою игру во второй половине сезона.Энди Маррэй: Я осознаю, как сложно будет удержаться на первом местеПервая ракетка мира Энди Маррэй высказался о своих перспективах сохранить лидерство в рейтинге ATP.Маррэй сохранил первую строчку рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мираФинальный матч Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.Континен и Пирс стали победителями Итогового турнира АТРНа Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершился парный турнир. Выиграли его Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия).Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннисСербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.
Главные новости
Хоккей
МЧМ. 1/4 финала. Дания – Россия. Онлайн
Футбол
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн
Хоккей
«Спартак» посвятит Якушеву матч со «Слованом»
Футбол
«Легия» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Шкулетича
Хоккей
«Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказов
Хоккей
Мэттьюз, Крайдер и Флери признаны лучшими игроками недели в НХЛ
Футбол
Агент Шкулетича: Петар получил письмо о том, что он не нужен Семину
Футбол
«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»
Футбол
Защитник «Рубина» Мавинга может перейти в один из клубов MLS
все новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
ATP Tour
ATP Tour