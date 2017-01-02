«Легия» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Шкулетича

Интерес к форварду московского «Локомотива» Петару Шкулетичу проявляет варшавская «Легия». Об этом сообщают польские СМИ.

Как информирует Sport.pl, клубы начали переговоры о возможном переходе игрока. Сумма трансфера может составить около одного миллиона евро. Ранее агент игрока заявил, что Петар не входит в планы главного тренера «Локо» Юрия Семина и не отправится на сбор с командой.

В текущем сезоне 26-летний Петар Шкулетич провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.

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