«Легия» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Шкулетича
Интерес к форварду московского «Локомотива» Петару Шкулетичу
проявляет варшавская «Легия». Об этом сообщают польские СМИ.
Как информирует Sport.pl, клубы начали
переговоры о возможном переходе игрока. Сумма трансфера может составить около
одного миллиона евро. Ранее агент игрока заявил, что Петар не входит в планы
главного тренера «Локо» Юрия Семина и не отправится на сбор с командой.
В текущем сезоне 26-летний Петар Шкулетич провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.
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