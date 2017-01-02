Юрген Клопп: Перед матчем сказал игрокам, если они не хотят играть, я никому не расскажу об этом
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:2)
на «Стэдиум оф Лайт».
«Я не могу объяснить, что произошло, потому что я не понимаю того, что я увидел. Моя команда боролась, но я не уверен, могла ли она победить.
Мы могли играть лучше, но я не знаю, можно ли играть лучше с таким перерывом между матчами. Я не знаю, каково это, когда тебе приходится делать то, что игроки делали сегодня.
Я сказал игрокам, если они не хотят играть, я не расскажу об этом никому, но никто не отказался, и это хороший знак. Что касается игры, то я даже не знаю, что о ней сказать.
В эпизоде со штрафным перед вторым пенальти не было нарушения. Нам не хватило немного удачи, но «Сандерленд» бился изо всех сил и, возможно, заслужил ничью», – приводит BBC слова Клоппа.
Напомним, предыдущий матч «Ливерпуль» проводил позавчера с «Манчестер Сити» (1:0).
По ходу матча «Сандерленд» дважды отыгрывался благодаря голам с пенальти Джермейна Дефо.
Матч
Сандерленд - Ливерпуль - 2:2 (1:1)
Голы
Старридж 19 (0:1). Дефо 25 (1:1 - пен.). Мане 72 (1:2). Дефо 84 (2:2 - пен.).
Состав
Сандерленд: Манноне, Джилободжи, О'Ши, Лав, ван Анхолт, Родуэлл (Манкильо, 65), Янузай (Хазри, 79), Ндонг, Ларссон, Борини, Дефо
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Вейналдум (Ориги, 73), Джан, Мане, Милнер (Морено, 46), Лаллана, Старридж (Лейва, 80), Фирмино
Предупреждения:
Родуэлл, 13; Ларссон, 51 - Милнер, 30; Лаллана, 83; Мане, 83
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция