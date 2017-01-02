Юрген Клопп: Перед матчем сказал игрокам, если они не хотят играть, я никому не расскажу об этом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:2) на «Стэдиум оф Лайт».

«Я не могу объяснить, что произошло, потому что я не понимаю того, что я увидел. Моя команда боролась, но я не уверен, могла ли она победить.

Мы могли играть лучше, но я не знаю, можно ли играть лучше с таким перерывом между матчами. Я не знаю, каково это, когда тебе приходится делать то, что игроки делали сегодня.

Я сказал игрокам, если они не хотят играть, я не расскажу об этом никому, но никто не отказался, и это хороший знак. Что касается игры, то я даже не знаю, что о ней сказать.

В эпизоде со штрафным перед вторым пенальти не было нарушения. Нам не хватило немного удачи, но «Сандерленд» бился изо всех сил и, возможно, заслужил ничью», – приводит BBC слова Клоппа.

Напомним, предыдущий матч «Ливерпуль» проводил позавчера с «Манчестер Сити» (1:0).

По ходу матча «Сандерленд» дважды отыгрывался благодаря голам с пенальти Джермейна Дефо.