«Неймеген» расторг контракт с Квинси Овусу-Абейе из-за нарушения дисциплины игроком

Голландский «Неймеген» решил расстаться с полузащитником Квинси Овусу-Абейе. Ранее футболист также выступал за московский «Спартак».

Как сообщает голландское издание De Gelderlander, причиной такого решения стал ряд дисциплинарных проступков Квинси. Так, он опоздал на тренировку, после чего был отстранен от работы с командой. Позднее футболист подрался с помощником главного тренера «Неймегена».

В текущем сезоне 30-летний Квинси Овусу-Абейе 12 матчей за «Неймеген» во всех турнирах, в его активе четыре результативные передачи.

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