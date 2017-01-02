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Верляйн подписал контракт с «Заубером»

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот Паскаль Верляйн подписал контракт с «Заубером», сообщает Motorsport.com.

Ожидается, что официально о контракте 22-летнего немца со швейцарской командой будет объявлено в ближайшие дни. В «Заубере» Верляйн станет партнером шведа Маркуса Эрикссона.

Напомним, минувший сезон стал дебютным для Верляйна в Формуле-1. И в 21 гонке за «Манор» он набрал одно очко, финишировав десятым на Гран-при Австрии.

После того, как действующий чемпион мира Нико Росберг объявил о завершении карьеры, Верляйна называли одним из кандидатов на место призового пилота «Мерседеса», но руководство немецкой команды выбрало финна Валттери Боттаса.

Отметим, что на место Верляйна в «Маноре» претендуют Эстебан Гутьеррес из Мексики, Рио Харьянто из Индонезии и теперь уже бывший пилот «Заубера» бразилец Фелипе Наср.

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