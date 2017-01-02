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Васильев и Жильцов выиграли первый этап ралли «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на «Мини» одержал победу на первом этапе ралли «Африка Эко Рейс». Они выступают в зачете внедорожников и грузовиков.

Россияне преодолели первый этап за один час и девять секунд. Участникам соревнований нужно было проехать 85,89 км. Второе место занял французский экипаж, за который выступают Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на «Форде». Они отстали на одну минуту и 12 секунд. Еще одни французы Матье Серрадори и Фабьен Ларкуин на LCR 30 проиграли лидерам пять минут и 35 секунд, чего им хватило для третьего места. Четвертым стал другой российский экипаж, за который выступают Андрей Каргинов Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин («КАМАЗ»). Они уступили лидерам шесть минут и восемь секунд.

Отметим также, что в классе мотоциклов и квадроциклов первое место на первом этапе занял Гев Селла из ЮАР. Россиянин Александр Максимов на «Ямахе» показал четвертый результат.

Ралли «Африка Эко Рейс»
Внедорожники и грузовики
1-й этап
85,89 км

1. Владимир Васильев, Константин Жильцов (Россия, «Мини») – 1.00.09
2. Тьерри Магнальди, Франсуа Борсотто (Франция, «Форд) +1.12
3. Матье Серрадори, Фабьен Ларкуин (Франция, LCR 30) +5.35
4. Андрей Каргинов Андрей Мокеев, Дмитрий Никитин ( Россия, «КАМАЗ») + 6.08

Ралли проходит со 2 по 14 января и завершится в Дакаре.

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