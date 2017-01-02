Васильев и Жильцов выиграли первый этап ралли «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков
Российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на «Мини» одержал победу на первом этапе ралли «Африка
Эко Рейс». Они выступают в зачете внедорожников и грузовиков.
Россияне преодолели первый этап за один час и девять секунд.
Участникам соревнований нужно было проехать 85,89 км. Второе место занял французский экипаж, за который выступают Тьерри Магнальди и
Франсуа Борсотто на «Форде». Они отстали на одну минуту и 12 секунд. Еще одни
французы Матье
Серрадори и Фабьен Ларкуин на LCR 30 проиграли лидерам пять минут и 35 секунд, чего им хватило для третьего места. Четвертым стал другой
российский экипаж, за который выступают Андрей Каргинов Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин («КАМАЗ»). Они уступили лидерам шесть минут и
восемь секунд.
Отметим также, что в классе мотоциклов и квадроциклов первое место на первом этапе занял Гев Селла из
ЮАР. Россиянин Александр Максимов на «Ямахе» показал четвертый результат.
Ралли «Африка Эко Рейс»
Внедорожники и грузовики
1-й этап
85,89 км
1. Владимир Васильев, Константин Жильцов (Россия, «Мини») – 1.00.09
2. Тьерри Магнальди, Франсуа Борсотто (Франция, «Форд) +1.12
3. Матье Серрадори, Фабьен Ларкуин (Франция, LCR 30) +5.35
4. Андрей Каргинов Андрей Мокеев, Дмитрий Никитин ( Россия, «КАМАЗ») + 6.08
Ралли проходит со 2 по 14 января и завершится в Дакаре.