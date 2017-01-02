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«Спартак» посвятит Якушеву матч со «Слованом»

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Слован» московский клуб решил посвятить легендарному форварду двукратному олимпийскому чемпиону и семикратному чемпиону мира Александру Якушеву, которому в понедельник исполнилось 70 лет.

Матч пройдет в МСА «Лужники» 17 января. Как сообщает официальный сайт красно-белых, «в этот вечер болельщиков ждет очень много сюрпризов».

Напомним, Якушев выступал за «Спартак» с 1964 по 1980 годы и три раза становился с командой чемпионом СССР (1967, 1969, 1976). В чемпионатах СССР он провел 568 матчей и забросил 339 шайб.

В 1989-1993 и 1998-2000 годах Якушев был главным тренером «Спартака».

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