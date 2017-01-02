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Луис Адриано 10 или 11 января пройдет медосмотр в «Спартаке»

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Форвард «Милана» Луис Адриано близок к переходу в «Спартак». Футболисту предстоит пройти медобследование.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 10 или 11 января бразилец пройдет медосмотр в «Спартаке». После этого о переходе будет объявлено официально.

Ранее стало известно, что «Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году. Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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