Луис Адриано 10 или 11 января пройдет медосмотр в «Спартаке»
Форвард «Милана» Луис Адриано близок к переходу
в «Спартак». Футболисту предстоит пройти медобследование.
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 10 или 11 января бразилец пройдет медосмотр в «Спартаке». После этого о переходе будет объявлено официально.
Ранее стало известно, что «Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году. Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.
Напомним,
за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал
четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом»
рассчитан еще на три с половиной года.
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