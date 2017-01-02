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Маганов занял третье место на первом этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов, победил голландец Коронел

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся первый этап ралли «Дакар-2017» в классе мотовездеходов. В тройку лучших попал россиянин Равиль Маганов, выступающий на Polaris.

Маганов уступил победителю одну минуту и 19 секунд и занял третье место. Выиграл же первый этап голландец Тим Коронел. Его брат-близнец Том Коронел занял второе место, проиграв одну минуту и пять секунд. Оба брата выступают на Suzuki.

Ралли «Дакар-2017»
Мотовездеходы
1-й этап

1. Тим Коронел (Голландия, Suzuki) 33.13
2. Том Коронел (Голландия, Suzuki) +1.05
3. Равиль Маганов (Polaris) +1.19

«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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