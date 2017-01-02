Маганов занял третье место на первом этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов, победил голландец Коронел

читайте также

Чех Коломы выиграл первый этап «Дакара» в классе грузовиков, Николаев на КАМАЗе – шестой Чешский экипаж Мартина Коломы стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.

«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день Поломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой команды

Карякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец Медейрос Стартовало ралли «Дакар-2017». В зачете квадроциклов первым стал бразилец Марсело Медейрос, а россиянин Сергей Карякин занял седьмое место.

Айрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростой Пилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».

Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер» Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».

ВИДЕО ДНЯ: парагвайцы встречают КАМАЗы Команда «КамАЗ-Мастер» прибыла в Парагвай, где сегодня стартует легендарная гонка «Дакар».

«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017» Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонки

Безопасность «Дакара-2017» обеспечат 22 000 полицейских Организаторы ралли-рейда «Дакар» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в течение гонки, стартующей в столице Парагвая Асунсьоне 2 января 2017 года. Безопасность будут обеспечивать более 20 000 полицейских.

Андрей Каргинов: Тренировались, проводили испытания и все ради победы в Africa Race и «Дакаре» Пилот «КАМАЗ-мастер» на Africa Eco Race Андрей Каргинов рассказал о подготовке команды к ралли-марафонам.

Сергей Карякин: Надеюсь, что в 2017 году произойдет что-то действительно важное Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал каково это встречать Новый год вдали от дома.

Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара» Российская команда «КАМАЗ-мастер» прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2017.

Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев: Во время гонок не бреюсь: Чагин ругается Победитель «Дакара-2015» рассказывает, почему пришлось отгонять от машины местное население, и как была раскрыта подлость Жерара де Роя.

Дневник «Дакара»: 57 часов в пути, мельдоний в кармане и две недели в палатке Мы начинаем публиковать дневники корреспондента «Советского спорта», который вылетает в Южную Америку освещать главный ралли-рейд планеты.

Россияне выступят во всех пяти классах транспортных средств на «Дакаре»-2017 Россия будет представлена во всех пяти классах транспортных средств на ралли-рейде «Дакар», который стартует 2 января в столице Парагвая Асунсьоне.

8726 километров. Инфографика ралли-марафона «Дакар-2017» Накануне очередного ралли «Дакар» «Советский спорт» приводит интересную инфографику предстоящего приключения

Пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов: В пустыне Гоби мы ночевали под колесами Победитель «Дакара-2014» Андрей Каргинов рассказал, как он провел три дня в пустыне Гоби и что помогло ему выиграть главный ралли-рейд мира

Брайс Менцис вынужден пропустить «Дакар-2017» Гонщик пропустит ралли-рейд «Дакар-2017» из-за неудачной попытки прыгнуть на внедорожнике.

Сергей Карякин: Выиграть «Дакар» – моя цель Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал с какой целью отправляется на ралли-марафон.

Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиков За десять дней до старта ралли-марафона «Дакар-2017» мы собрали самую мощную фотогалерею года