Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
«Манчестер Юнайтед»
выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги на Олимпийском
стадионе в Лондоне.
Голы у гостей забили испанец Хуан Мата и швед Златан Ибрагимович. Теперь на счету 35-летнего форварда 13 голов, и он занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, уступая только Диего Косте из «Челси» (14).
Отметим, что хозяева играли вдесятером с 15-й минуты, когда прямую красную карточку получил полузащитник Софиан Фегули.
Теперь победная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах составляет семь матчей, а не проигрывает команда Жозе Моуринью на протяжении 13 матчей.
«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и догнал занимающий пятое место «Тоттенхэм», который свой матч 20-го тура проведет 4 января с «Челси». «Вест Хэм» остался на 12-м месте с 22 очками.
В 21-м туре 15 января «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».
Премьер-лига
20-й тур
Матч
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голы
Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович
Предупреждения:
Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76
Удаления:
Фегули, 15 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча