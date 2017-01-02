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Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Голы у гостей забили испанец Хуан Мата и швед Златан Ибрагимович. Теперь на счету 35-летнего форварда 13 голов, и он занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, уступая только Диего Косте из «Челси» (14).

Отметим, что хозяева играли вдесятером с 15-й минуты, когда прямую красную карточку получил полузащитник Софиан Фегули.

Теперь победная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах составляет семь матчей, а не проигрывает команда Жозе Моуринью на протяжении 13 матчей.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и догнал занимающий пятое место «Тоттенхэм», который свой матч 20-го тура проведет 4 января с «Челси». «Вест Хэм» остался на 12-м месте с 22 очками.

В 21-м туре 15 января «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль».

Премьер-лига

20-й тур

Матч

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)

Голы

Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович

Предупреждения:

Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76

Удаления:

Фегули, 15 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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