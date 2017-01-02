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Чех Коломы выиграл первый этап «Дакара» в классе грузовиков, Николаев на КАМАЗе – шестой

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Чешский экипаж Мартина Коломы стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.

Выступающие на «Татре» чехи преодолели дистанцию этапа ровно за 30 минут. Второе место занял голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко», замкнул тройку лучших еще один представитель Голландии Мартин ван ден Бринк на «Рено».

Лучшим среди российских КАМАЗов стал экипаж Эдуарда Николаева, финишировавший шестым с отставанием 50 секунд от лидера.

Ралли «Дакар»
1-й этап
Асунсьон (Парагвай) – Ресистенсия (Аргентина)
Грузовики

1. Мартин Коломы (Чехия, «Татра») – 00.30,00
2. Тон ван Генугтен (Голландия, «Ивеко») – +0,13
3. Мартин ван ден Бринк (Голландия, «Рено») – +0,25
...6. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) – +0,50
...10. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – +1,31
...14. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) – +1,41
15. Антон Шибалов (Россия, КАМАЗ) – +1,45

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» поддерживает банк ВТБ.

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