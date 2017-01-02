Финляндия победила Латвию в первом матче на выбывание

Финляндия одержала победу над Латвией (2:1) в первом матче серии за право остаться в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.

В первом периоде у финнов отличился защитник Вили Саариярви, после перерыва игрок обороны сборной Латвии Максим Пономаренко сравнял счет. А победу Финляндии принес гол Кристиана Весалайнена на 49-й минуте.

3 января команды проведут еще один матч. В случае победы Латвии решающий матч состоится 5 января.

Напомним, Финляндия и Латвия заняли последние места в своих группах на предварительном этапе. Сборная, проигравшая в серии до двух побед, в следующем сезоне выступит в дивизионе IA.

Право сыграть в классе сильнейших в следующем году завоевала сборная Белоруссии.

Монреаль (Канада)

Молодежный чемпионат мира

Утешительный раунд

1-й матч