Финляндия победила Латвию в первом матче на выбывание
Финляндия одержала
победу над Латвией (2:1) в первом матче серии за право остаться в элитном
дивизионе молодежного чемпионата мира.
В первом периоде у финнов отличился защитник Вили Саариярви, после перерыва игрок обороны сборной Латвии Максим Пономаренко сравнял счет. А победу Финляндии принес гол Кристиана Весалайнена на 49-й минуте.
3 января команды проведут еще один матч. В случае победы Латвии решающий матч состоится 5 января.
Напомним, Финляндия и Латвия заняли последние места в своих группах на предварительном этапе. Сборная, проигравшая в серии до двух побед, в следующем сезоне выступит в дивизионе IA.
Право сыграть в классе сильнейших в следующем году завоевала сборная Белоруссии.
Монреаль (Канада)
Молодежный чемпионат
мира
Утешительный раунд
1-й матч
Матч
Финляндия (U-20) - Латвия (U-20) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Саариярви (Расанен), 7:43 (1:0 - бол.). Пономаренко (Крастенбергс, Тралмакс), 24:37 (1:1). Весалайнен (Хейсканен, Толванен), 49:00 (2:1).
Место и дата
02 января 19:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция