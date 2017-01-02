Жозе Моуринью: Если говорить о решениях судей, мы чемпионы по неверным решениям
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0) на Олимпийском
стадионе в Лондоне.
«Работа сделана, мои поздравления
всем, кто выходил на поле, потому что это было непросто. Я расстроен некоторыми
решениями и ошибками, но все дело в усталости, чудес не бывает.
Мы сыграли «на ноль»
благодаря отличному сэйву Давида Де Хеа после удара Антонио. Ничего не скажу по
поводу удаления. Я был слишком далеко и не смотрел эпизод по телевизору. Мне
пришлось сдерживать себя из-за многих судейских решений в первой половине
сезона. Это незасчитанный гол Златана, чистый пенальти в матче с «Кристал Пэлас».
У меня есть ощущение, что мы
можем выиграть следующий матч. Мы не гонимся за рекордами, мы хотим показывать хорошую
игру и набирать очки. Мы знаем, что «Челси» и «Тоттенхэм» будут терять очки,
как это было на прошлой неделе у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Мы хорошо
играем, но слишком часто завершаем матчи вничью. Теперь же у нас 18 очков в
шести матчах. Это как раз то, что надо.
Мне не жалко «Вест Хэм». Я не
просматривал судейские решения. Но я думаю, если говорить о решениях судей, то мы
чемпионы по неверным решениям», – приводит BBC слова Моуринью.
Напомним, «Манчестер Юнайтед»
одержал шестую победу подряд в премьер-лиге и седьмую с учетом всех турниров.
Голы в матче с «Вест Хэмом» забили Хуан Мата и Златан Ибрагимович. «Молотобойцы»
играли вдесятером с 15-й минуты после удаления Софиана Фегули.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голы
Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович
Предупреждения:
Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76
Удаления:
Фегули, 15 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция