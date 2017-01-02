Жозе Моуринью: Если говорить о решениях судей, мы чемпионы по неверным решениям

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0) на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Работа сделана, мои поздравления всем, кто выходил на поле, потому что это было непросто. Я расстроен некоторыми решениями и ошибками, но все дело в усталости, чудес не бывает.

Мы сыграли «на ноль» благодаря отличному сэйву Давида Де Хеа после удара Антонио. Ничего не скажу по поводу удаления. Я был слишком далеко и не смотрел эпизод по телевизору. Мне пришлось сдерживать себя из-за многих судейских решений в первой половине сезона. Это незасчитанный гол Златана, чистый пенальти в матче с «Кристал Пэлас».

У меня есть ощущение, что мы можем выиграть следующий матч. Мы не гонимся за рекордами, мы хотим показывать хорошую игру и набирать очки. Мы знаем, что «Челси» и «Тоттенхэм» будут терять очки, как это было на прошлой неделе у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Мы хорошо играем, но слишком часто завершаем матчи вничью. Теперь же у нас 18 очков в шести матчах. Это как раз то, что надо.

Мне не жалко «Вест Хэм». Я не просматривал судейские решения. Но я думаю, если говорить о решениях судей, то мы чемпионы по неверным решениям», – приводит BBC слова Моуринью.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» одержал шестую победу подряд в премьер-лиге и седьмую с учетом всех турниров. Голы в матче с «Вест Хэмом» забили Хуан Мата и Златан Ибрагимович. «Молотобойцы» играли вдесятером с 15-й минуты после удаления Софиана Фегули.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча