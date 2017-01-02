Нурмагомедов предложил Фергюсону 200 тысяч долларов за бой с ним
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в твиттере к американцу Тони
Фергюсону и предложил ему 200 тысяч долларов за бой с ним.
«Эй, Тони, если UFC не хочет платить тебе, я заплачу тебе дополнительные 200 тысяч долларов. Давай проведем этот бой. Теперь у тебя нет оправданий», – написал Нурмагомедов.
Hey @TonyFergusonXT if the @ufc don't want to pay you I'll pay you 200k extra on your purse let's make this fight now you have no excuse— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 2 января 2017 г.
Напомним, возможный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. Однако UFC не готово предложить американцу высокий гонорар.
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