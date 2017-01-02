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Нурмагомедов предложил Фергюсону 200 тысяч долларов за бой с ним

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в твиттере к американцу Тони Фергюсону и предложил ему 200 тысяч долларов за бой с ним.

«Эй, Тони, если UFC не хочет платить тебе, я заплачу тебе дополнительные 200 тысяч долларов. Давай проведем этот бой. Теперь у тебя нет оправданий», – написал Нурмагомедов.

Напомним, возможный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. Однако UFC не готово предложить американцу высокий гонорар.

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