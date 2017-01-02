Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ
Молодежная сборная
России одержала победу над Данией (4:0) в матче ¼ финала чемпионата мира в Air Canada Centre в Торонто.
Российская команда забросила по две шайбы в первом и третьем периодах. Дубль сделал капитан сборной Кирилл Капризов, по голу забили Александр Полунин и Павел Карнаухов.
Отметим, что благодаря двум голам Капризов вновь возглавил список лучших бомбардиров турнира. Также он является лучшим снайпером чемпионата. Теперь на счету форварда «Салавата Юлаева» 10 (7+3) очков.
Добавим, что голкипер Илья Самсонов отразил 14 бросков и во втором матче подряд отыграл «на ноль».
Сборная России стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Соперником команды Валерия Брагина в ½ финала станет победитель матча США – Швейцария.
Полуфиналы пройдут 4 января в Монреале.
Торонто (Канада)
Молодежный чемпионат мира
Плей-офф
¼ финала
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Отчет о матче ЗДЕСЬ