Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ

Молодежная сборная России одержала победу над Данией (4:0) в матче ¼ финала чемпионата мира в Air Canada Centre в Торонто.

Российская команда забросила по две шайбы в первом и третьем периодах. Дубль сделал капитан сборной Кирилл Капризов, по голу забили Александр Полунин и Павел Карнаухов.

Отметим, что благодаря двум голам Капризов вновь возглавил список лучших бомбардиров турнира. Также он является лучшим снайпером чемпионата. Теперь на счету форварда «Салавата Юлаева» 10 (7+3) очков.

Добавим, что голкипер Илья Самсонов отразил 14 бросков и во втором матче подряд отыграл «на ноль».

Сборная России стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Соперником команды Валерия Брагина в ½ финала станет победитель матча США – Швейцария.

Полуфиналы пройдут 4 января в Монреале.

Торонто (Канада)

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

¼ финала

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Отчет о матче ЗДЕСЬ