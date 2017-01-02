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Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточка

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич высказался об удалении полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Это никакая не красная карточка. Оба игрока боролись за мяч. Фолил Фил Джонс. Мяч был у него, но он шел в стык ножницами. Софиан Фегули не поднимал ногу высоко, это было непреднамеренно. Решение судьи стало решающим и убило нас. Игра пошла по другому сценарию, и это было несправедливо по отношению к нам.

Фил устроил настоящий спектакль, но не будем его обвинять. Возможно, он так поступил, потому что именно он шел опасно в борьбу и таким образом спасал себя.

В моменте со вторым голом был огромный офсайд. Когда игроки делают рывок, судьям бывает тяжело. Я сам это признаю. Но в этом случае игроки шли пешком. Такие офсайды нужно замечать», – приводит BBC слова Билича.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» забил два гола во втором тайме. А с 15-й минуты «Вест Хэм» играл вдесятером после удаления Фегули.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)

Голы

Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).

Состав

Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович

Предупреждения:

Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76

Удаления:

Фегули, 15 - нет

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция

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