Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточка

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич высказался об удалении полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на Олимпийском стадионе в Лондоне.

«Это никакая не красная карточка. Оба игрока боролись за мяч. Фолил Фил Джонс. Мяч был у него, но он шел в стык ножницами. Софиан Фегули не поднимал ногу высоко, это было непреднамеренно. Решение судьи стало решающим и убило нас. Игра пошла по другому сценарию, и это было несправедливо по отношению к нам.

Фил устроил настоящий спектакль, но не будем его обвинять. Возможно, он так поступил, потому что именно он шел опасно в борьбу и таким образом спасал себя.

В моменте со вторым голом был огромный офсайд. Когда игроки делают рывок, судьям бывает тяжело. Я сам это признаю. Но в этом случае игроки шли пешком. Такие офсайды нужно замечать», – приводит BBC слова Билича.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» забил два гола во втором тайме. А с 15-й минуты «Вест Хэм» играл вдесятером после удаления Фегули.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча