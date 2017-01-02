Монтойя подписал двухлетний контракт с «Монреалем»

Голкипер «Монреаля» Эл Монтойя продлил контракт с клубом. Новое соглашение 31-летнего американца с «Канадиенс» рассчитано на два года, а годовая зарплата вратаря, по данным TSN, составит 1,065 миллиона долларов.

Монтойя проводит первый сезон в «Монреале» и в 11 матчах одержал четыре победы, отразив 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,74.

Монтойя был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2004 года под общим шестым номером.

Однако в НХЛ голкипер дебютировал только в сезоне 2008/2009 в составе «Финикса». После этого он играл в «Айлендерс» (2010-2012), «Виннипеге» (2012-2014) и «Флориде» (2014-2016).

Всего на его счету 59 побед в 147 матчах НХЛ.