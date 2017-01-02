Тарасенко сделал дубль в «Зимней классике»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил два гола в матче «Зимней классике» с «Чикаго».

В третьем периоде с интервалом в 113 секунд 25-летний российский нападающий дважды поразил ворота Кори Кроуфорда.

Теперь на счету Тарасенко 18 голов в нынешнем регулярном чемпионате, и он поднялся на шестое место в списке лучших снайперов сезона.

Тарасенко опередил в том числе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, выйдя на первое место по голам среди российских легионеров НХЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, матч «Сент-Луис» – «Чикаго» проходит на Busch Stadium, который является домашней ареной для бейсбольного клуба «Сент-Луис Кардиналс».