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Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Чикаго» в матче «зимней классики»
Источник: Reuters

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго». Этот матч прошел в рамках «зимней классики».

Встреча, прошедшая под открытым небом в Сент-Луисе на льду «Буш-Стэдиума», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Владимир Тарасенко, а еще по одной шайбе забросили Патрик Берглунд и Александер Стин, поразивший пустые ворота. У гостей отличился Михал Кемпны.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, нанес девять бросков, два из которых достигли цели, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 20 минут, нанес два броска, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин отыграл 20 минут, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Сент-Луис» набрал 45 очков и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции. У «Чикаго» осталось 51 очко. «Блэкхоукс» на Западе продолжают лидировать.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 6 января в 04:00 (мск) примет «Каролину», а «Чикаго» в этот день в 04:30 (мск) примет «Баффало».

Матч

Сент-Луис - Чикаго - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы:

Кемпны (Кит, Панарин), 1:02 (0:1). Берглунд (Баумистер, Стеен), 27:45 (1:1). Тарасенко (Фаббри), 52:05 (2:1). Тарасенко (Лехтеря, Фаббри), 53:58 (3:1). Стеен 58:46 (4:1 - п.в.).

Место и дата

02 января 21:30, Буш Стэдиум, Онлайн-трансляция

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