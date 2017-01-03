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Павел Карнаухов: Два «сухих» матча – это очень важно

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий молодежной сборной России Павел Карнаухов после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил важность «сухой» виктории.

«Мы ждем результата матча американцев. Что нужно изменить в нашей игре? Это останется внутри команды. Два «сухих» матча – это очень важно. Стараемся играть на оборону. Удаления есть, но мы стараемся работать, ловить на себя. Это немаловажный фактор. Вратарь выручает. Будем стараться дальше так действовать. Мы уверены в своих силах», - приводит «Чемпионат» слова Карнаухова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.

Матч

Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы:

Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).

Место и дата

02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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