Павел Карнаухов: Два «сухих» матча – это очень важно

Нападающий молодежной сборной России Павел Карнаухов после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил важность «сухой» виктории.

«Мы ждем результата матча американцев. Что нужно изменить в нашей игре? Это останется внутри команды. Два «сухих» матча – это очень важно. Стараемся играть на оборону. Удаления есть, но мы стараемся работать, ловить на себя. Это немаловажный фактор. Вратарь выручает. Будем стараться дальше так действовать. Мы уверены в своих силах», - приводит «Чемпионат» слова Карнаухова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.