Павел Карнаухов: Два «сухих» матча – это очень важно
Нападающий молодежной сборной России Павел Карнаухов после победы
своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил
важность «сухой» виктории.
«Мы ждем результата матча американцев. Что нужно изменить в нашей игре?
Это останется внутри команды. Два «сухих» матча – это очень важно. Стараемся
играть на оборону. Удаления есть, но мы стараемся работать, ловить на себя. Это
немаловажный фактор. Вратарь выручает. Будем стараться дальше так действовать.
Мы уверены в своих силах», - приводит «Чемпионат» слова Карнаухова.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция