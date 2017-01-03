Валерий Брагин: Ребята на сто процентов выполнили то, что от них требовалось
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы
своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил
высочайшую игровую дисциплину подопечных.
«Доволен, что серьезно отнеслись к игре с Данией. Ребята на 100
процентов выполнили то, что мы от них просили. Отсюда и положительный
результат, хотя много играли в меньшинстве. Да и в формате «пять на пять» были
неприятные моменты. Но в целом провели матч организованно, с акцентом на
хорошую игру в своей зоне. Достойно победили», - приводит «Чемпионат» слова
Брагина.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция