Валерий Брагин: Ребята на сто процентов выполнили то, что от них требовалось

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил высочайшую игровую дисциплину подопечных.

«Доволен, что серьезно отнеслись к игре с Данией. Ребята на 100 процентов выполнили то, что мы от них просили. Отсюда и положительный результат, хотя много играли в меньшинстве. Да и в формате «пять на пять» были неприятные моменты. Но в целом провели матч организованно, с акцентом на хорошую игру в своей зоне. Достойно победили», - приводит «Чемпионат» слова Брагина.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.