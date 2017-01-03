Президент УНИКСа: Равноценной замены Лэнгфорду не найти
Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев признался, что лидер его
клуба – 33-летний американский защитник Кит Лэнгфорд – на данный момент
незаменим.
«Как мы с главным тренером команды Евгением Пашутиным ни пытаемся дать
Лэнгфорду щадящий режим, ничего не получается. Некому его подменять равноценно.
После игры в Каунасе он попросил передышку, пятка заболела, ведь после такой
игры, как с «Жальгирисом», где Кит отыграл почти 35 минут из 40, набрав 26
очков, ему нужно два-три дня на восстановление!», - приводит официальный сайт
УНИКСа слова Богачева.
В минувшую пятницу в Казани УНИКС победил в Евролиге греческий «Панатинаикос» со счетом 83:81. Лэнгфорд набрал 27 очков, сделал пять передач, четыре подбора и один блок-шот. Индекс полезности игрока составил «плюс 38».
Матч
Место и дата
05 января 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция