Президент УНИКСа: Равноценной замены Лэнгфорду не найти

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев признался, что лидер его клуба – 33-летний американский защитник Кит Лэнгфорд – на данный момент незаменим.

«Как мы с главным тренером команды Евгением Пашутиным ни пытаемся дать Лэнгфорду щадящий режим, ничего не получается. Некому его подменять равноценно. После игры в Каунасе он попросил передышку, пятка заболела, ведь после такой игры, как с «Жальгирисом», где Кит отыграл почти 35 минут из 40, набрав 26 очков, ему нужно два-три дня на восстановление!», - приводит официальный сайт УНИКСа слова Богачева.

В минувшую пятницу в Казани УНИКС победил в Евролиге греческий «Панатинаикос» со счетом 83:81. Лэнгфорд набрал 27 очков, сделал пять передач, четыре подбора и один блок-шот. Индекс полезности игрока составил «плюс 38».