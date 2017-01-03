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Президент УНИКСа: Равноценной замены Лэнгфорду не найти

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев признался, что лидер его клуба – 33-летний американский защитник Кит Лэнгфорд – на данный момент незаменим.

«Как мы с главным тренером команды Евгением Пашутиным ни пытаемся дать Лэнгфорду щадящий режим, ничего не получается. Некому его подменять равноценно. После игры в Каунасе он попросил передышку, пятка заболела, ведь после такой игры, как с «Жальгирисом», где Кит отыграл почти 35 минут из 40, набрав 26 очков, ему нужно два-три дня на восстановление!», - приводит официальный сайт УНИКСа слова Богачева.

В минувшую пятницу в Казани УНИКС победил в Евролиге греческий «Панатинаикос» со счетом 83:81. Лэнгфорд набрал 27 очков, сделал пять передач, четыре подбора и один блок-шот. Индекс полезности игрока составил «плюс 38».

Матч

Баскония - УНИКС

Место и дата

05 января 22:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция

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