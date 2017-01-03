Никола Мелли – самый ценный игрок Евролиги в декабре

Форвард немецкого «Бамберга» Никола Мелли был признан самым ценным игроком баскетбольной Евролиги в декабре, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце «Бамберг» выиграл четыре из шести матчей в самом престижном турнире континента, уступив только ЦСКА и мадридскому «Реалу». Мелли набирал в среднем по 15,6 очка; делал по 8,0 подбора; 2,3 передачи; 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за игру. А средний показатель эффективности Мелли составил 24,5.

«Бамберг», имея после 15 туров Евролиги шесть побед, находится на 13-м месте в турнирной таблице.