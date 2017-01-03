Член МОК: Результаты перепроверки проб россиян с Олимпиады-2014 будут известны через один-два месяца

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг сообщил, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.

«Мы назначили комиссию, чтобы перепроверить пробы каждого российского спортсмена с Игр в Сочи. Это должно произойти быстро – через один-два месяца, так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что происходит», - приводит норвежский телеканал NRK слова Хейберга.

МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

Ранее в декабре 2016-го была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на домашних для россиян Играх в Сочи.