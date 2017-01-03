Член МОК: Результаты перепроверки проб россиян с Олимпиады-2014 будут известны через один-два месяца
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг
сообщил, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с
Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.
«Мы назначили комиссию, чтобы перепроверить пробы каждого российского
спортсмена с Игр в Сочи. Это должно произойти быстро – через один-два месяца,
так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что
происходит», - приводит норвежский телеканал NRK слова Хейберга.
МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских
спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут
перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014
годов.
Ранее в декабре 2016-го была опубликована вторая часть доклада
независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой
говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том
числе и на домашних для россиян Играх в Сочи.