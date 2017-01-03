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Кирилл Капризов: Самсонов здорово играет, в нужные моменты подтаскивает

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) похвалил партнера по сборной – вратаря Илью Самсонова.

«В матче прошлого года первыми забили датчане. Вот в этом и есть отличие. Полунин уже забивал такой гол «Ладе». Что касается моего гола, то мне парни здорово отдали. Я – лучший бомбардир турнира? Стараюсь далеко не заходить. Главное, чтоб команда хорошо играла. Мы хорошо сыграли. Конечно, были ошибки, куда без них. Невозможно же делать все правильно. Мы старались лучше действовать. Очень важно, что сыграли два матча на ноль. Самсонов здорово играет, в нужные моменты подтаскивает. Какие ожидания от полуфинала? Нам лучше отдохнуть и подготовиться к сопернику», - приводит «Чемпионат» слова Капризова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.

Матч

Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы:

Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).

Место и дата

02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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