Илья Самсонов: Я бы не сказал, что шайба Полунина стала переломной
Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов
после победы над датчанами в четвертьфинале
чемпионата мира (4:0) похвалил партнеров по команде за игру и отметил, что гол
Александра Полунина не стал переломным в матче.
«Рад, что победили, спасибо команде, защитникам особенно. Я бы не
сказал, что гол Полунина был переломным в начале игры, бывают случайности. Мы
играли и даже не думали, какой гол переломный, играли от первой минуты до
последней», - приводит «Чемпионат» слова Самсонова.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция