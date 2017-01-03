Илья Самсонов: Я бы не сказал, что шайба Полунина стала переломной

Вратарь молодежной сборной России Илья Самсонов после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) похвалил партнеров по команде за игру и отметил, что гол Александра Полунина не стал переломным в матче.

«Рад, что победили, спасибо команде, защитникам особенно. Я бы не сказал, что гол Полунина был переломным в начале игры, бывают случайности. Мы играли и даже не думали, какой гол переломный, играли от первой минуты до последней», - приводит «Чемпионат» слова Самсонова.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.