Герман Рубцов из-за травмы может пропустить полуфинал МЧМ

Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов, получивший травму и покинувший лед во втором периоде четвертьфинального матча с командой Дании (4:0), может не сыграть в полуфинале. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Брагин.

- Что с Германом Рубцовым?

- У него травма. Ударили клюшкой. Посмотрим, что будет дальше. Что скажу о Германе на этом турнире? Он в эту сборную попал, потому что здорово выступил в суперсерии. А здесь – не знаю. Хотя последнюю игру со словаками он провел неплохо. Но у него вся хоккейная жизнь впереди. Талант определенный есть, Развивать физически себя надо. Жалко, конечно, это потеря. И так народу немного…

- То есть Рубцов может не сыграть?

- Ничего не могу сказать. Сейчас его смотрят доктора.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.