Герман Рубцов из-за травмы может пропустить полуфинал МЧМ
Нападающий молодежной сборной России Герман Рубцов, получивший травму и покинувший лед во втором периоде четвертьфинального матча с командой Дании (4:0), может не сыграть в полуфинале. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Брагин.
- Что с Германом Рубцовым?
- У него травма. Ударили клюшкой. Посмотрим, что будет дальше. Что скажу о Германе на этом турнире? Он в эту сборную попал, потому что здорово выступил в суперсерии. А здесь – не знаю. Хотя последнюю игру со словаками он провел неплохо. Но у него вся хоккейная жизнь впереди. Талант определенный есть, Развивать физически себя надо. Жалко, конечно, это потеря. И так народу немного…
- То есть Рубцов может не сыграть?
- Ничего не могу сказать. Сейчас его смотрят доктора.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция