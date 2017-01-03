ЦСКА предложил 2 миллиона долларов за защитника «Коринтианса»
Московский ЦСКА вслед за «Спартаком» выразил намерение в приобретении
защитника «Коринтианса» Роберто Мойзеса и предложил
за футболиста два миллиона долларов, сообщает портал Meutimao.
Бразильское СМИ уточняет, что ЦСКА может приобрести 50 процентов прав на игрока. Полностью права
на 21-летнего Мойзеса принадлежат футбольному
агенту
Джулиано Бертолуччи.
В
минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Байю» во
втором по силе дивизионе Бразилии. Он принял участие в 36 матчах и забил один
гол.
После
окончания аренды Мойзес вернулся в «Коринтианс», но не смог закрепиться в
основном составе. Бразильцы хотят продать защитника, чтобы улучшить свои финансовые
условия.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» также заинтересован в покупке Роберто Мойзеса.
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