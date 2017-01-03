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ЦСКА предложил 2 миллиона долларов за защитника «Коринтианса»

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Московский ЦСКА вслед за «Спартаком» выразил намерение в приобретении защитника «Коринтианса» Роберто Мойзеса и предложил за футболиста два миллиона долларов, сообщает портал Meutimao.

Бразильское СМИ уточняет, что ЦСКА может приобрести 50 процентов прав на игрока. Полностью права на 21-летнего Мойзеса принадлежат футбольному агенту Джулиано Бертолуччи.

В минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе Бразилии. Он принял участие в 36 матчах и забил один гол. 

После окончания аренды Мойзес вернулся в «Коринтианс», но не смог закрепиться в основном составе. Бразильцы хотят продать защитника, чтобы улучшить свои финансовые условия. 

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» также заинтересован в покупке Роберто Мойзеса.

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