Валерий Брагин: Мы показали ответственный и правильный хоккей

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил, что его подопечные ответственно отнеслись к матчу.

- Вы довольны тем, как ваша команда выполнила задание?

- Да. Чуть-чуть отдельными отрезками возникали какие-то мелочи. Но если в целом брать, то ребята показали именно тот хоккей, который мы от них хотим видеть и даже требуем.

- Нетипично для молодежной сборной России, что мы два матча подряд играем на ноль, причем даже в четвертьфинале.

- Вот это и радует! Самое главное, что ребята понимают – если это приносит результат, то они все делают правильно. И в дальнейшем эту игру нужно улучшать.

- А ведь мы привыкли, что ваши команды постоянно треплют нервы болельщикам.

- Повторю, я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к этому матчу. Мы правильно разложили, как датчане играют. И у них возникло полтора шанса только, что-то в большинстве, и то не очень опасно. С угла какие-то броски. В плане тактики мы показали ответственный и правильный хоккей.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.