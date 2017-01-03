Валерий Брагин: Мы показали ответственный и правильный хоккей
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы
своей команды над датчанами в четвертьфинале чемпионата
мира (4:0) отметил, что его подопечные ответственно отнеслись к матчу.
- Вы довольны тем, как ваша команда выполнила задание?
- Да. Чуть-чуть отдельными отрезками возникали какие-то мелочи. Но если в целом брать, то ребята показали именно тот хоккей, который мы от них хотим видеть и даже требуем.
- Нетипично для молодежной сборной России, что мы два матча подряд
играем на ноль, причем даже в четвертьфинале.
- Вот это и радует! Самое главное, что ребята понимают – если это приносит результат, то они все делают правильно. И в дальнейшем эту игру нужно улучшать.
- А ведь мы привыкли, что ваши команды постоянно треплют нервы
болельщикам.
- Повторю, я очень рад, что ребята серьезно отнеслись к этому матчу. Мы правильно разложили, как датчане играют. И у них возникло полтора шанса только, что-то в большинстве, и то не очень опасно. С угла какие-то броски. В плане тактики мы показали ответственный и правильный хоккей.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция