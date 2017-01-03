Валерий Брагин: Матч с Данией – определяющая игра всего чемпионата мира
Главный тренер молодежной сборной России Валерий
Брагин после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0)
отметил, что его подопечные испытывали волнение, но действовали с предельной
самоотдачей.
- Дания провоцировала?
- Особо нет. В случае с Рубцовым был удар клюшкой в лицо. Ему попали под маску. Все там разворотили. А так – нет. Только в конце датчане хотели что-то там попрыгать при счете 0:4. Но все было ясно.
- Есть новости по травмированным?
- Да, кое-то обнадеживает. Может, кто-то завтра на тренировке появится. Врачи дарят надежду.
- Вы сильно волновались перед матчем с Данией?
- Да вы что? Это определяющая игра всего турнира. Четвертьфинал – это все. Или ты поехал домой, или играешь за медали. Да, было волнительно. Но в первых же сменах я увидел, что ребята настроены играть правильно и с полной самоотдачей.
Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.
Матч
Дания (U-20) - Россия (U-20) - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Полунин (Воробьёв), 8:45 (0:1). Капризов (Воробьёв, Тренин), 19:49 (0:2 - бол.). Карнаухов (Гурьянов, Квартальнов), 47:12 (0:3). Капризов (Полунин), 55:35 (0:4).
Место и дата
02 января 21:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция