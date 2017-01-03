Валерий Брагин: Матч с Данией – определяющая игра всего чемпионата мира

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над датчанами в четвертьфинале чемпионата мира (4:0) отметил, что его подопечные испытывали волнение, но действовали с предельной самоотдачей.

- Дания провоцировала?

- Особо нет. В случае с Рубцовым был удар клюшкой в лицо. Ему попали под маску. Все там разворотили. А так – нет. Только в конце датчане хотели что-то там попрыгать при счете 0:4. Но все было ясно.

- Есть новости по травмированным?

- Да, кое-то обнадеживает. Может, кто-то завтра на тренировке появится. Врачи дарят надежду.

- Вы сильно волновались перед матчем с Данией?

- Да вы что? Это определяющая игра всего турнира. Четвертьфинал – это все. Или ты поехал домой, или играешь за медали. Да, было волнительно. Но в первых же сменах я увидел, что ребята настроены играть правильно и с полной самоотдачей.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Две шайбы забросил Кирилл Капризов, а еще по голу в активе Александра Полунина и Павла Карнаухова. В полуфинале сборная России 4 января сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами США и Швейцарии.