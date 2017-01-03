Шведы разгромили словаков и вышли в полуфинал МЧМ
Хоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальном матче молодежного
чемпионата мира уверенно обыграли команду Словакии.
Встреча, прошедшая в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 8:3 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Карл Грундстрём, Александер Нюландер, Фредрик Карлстрём и Лиас Андерсон, а Джоэль Эрикссон Эк и Тим Сёдерлунд оформили по дублю. У словаков при счете 0:5 по разу отличились Мартин Бодак, Мирослав Струшка и Адам Ружичка.
Таким образом, шведы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с сильнейшим в другом четвертьфинальном противостоянии Канада – Чехия.
Матч
Швеция (U-20) - Словакия (U-20) - 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)
Голы:
Эрикссон (Кайлингтон, Асплунд), 1:08 (1:0 - бол.). Содерлунд (Вингерли, Гуннарссон), 16:28 (2:0). Грундстрем (Нюландер, Карлссон), 17:01 (3:0). Нюландер (Асплунд, Дален), 26:17 (4:0). Карлстрем (Ахль, Асплунд), 33:07 (5:0). Бодак (Слобода), 35:48 (5:1 - бол.). Струшка (Чернак), 36:54 (5:2). Ружичка 41:53 (5:3). Содерлунд (Карлсон), 42:36 (6:3). Андерссон (Лооке, Ларссон), 44:27 (7:3 - бол.). Эрикссон (Кайлингтон, Асплунд), 57:04 (8:3 - бол.).
Место и дата
02 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция