Шведы разгромили словаков и вышли в полуфинал МЧМ

Хоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира уверенно обыграли команду Словакии.

Встреча, прошедшая в Монреале на льду «Белл-центра», завершилась со счетом 8:3 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Карл Грундстрём, Александер Нюландер, Фредрик Карлстрём и Лиас Андерсон, а Джоэль Эрикссон Эк и Тим Сёдерлунд оформили по дублю. У словаков при счете 0:5 по разу отличились Мартин Бодак, Мирослав Струшка и Адам Ружичка.

Таким образом, шведы вышли в полуфинал турнира, где сыграют с сильнейшим в другом четвертьфинальном противостоянии Канада – Чехия.